Свежие рендеры Samsung Galaxy A35 показывают прогресс в дизайне недорогих смартфонов

Независимо от страны и рынка, серия Galaxy A остается превосходным выбором для тех, кто ищет качественный смартфон, не переплачивая. Эти телефоны обычно оснащены всеми функциями, доступными на более высококлассных устройствах серии S. Несмотря на то что некоторые из этих функций появляются после начального запуска, они сохраняются. В дополнение к этому, вы можете рассчитывать на продолжительное время автономной работы, и несмотря на то, что устройство не является флагманским, его камеры все равно впечатляют. Вероятно, Galaxy A35 будет следовать этой традиции, продемонстрировав, как Samsung разработала узнаваемый дизайн.

Последние рендеры Galaxy A35 указывают на схожесть телефона с другими моделями Galaxy, уже представленными на рынке. Это несомненно положительный момент, так как Samsung достигла стадии, когда она определила дизайн своих телефонов, требуя лишь небольших изменений. Дизайн, начиная с серии Galaxy S21, превращается в характерный стиль, становясь неотъемлемой частью идентичности компании.

Можно утверждать, что Galaxy A35 сохраняет сходство с предшественниками и другими моделями из серий A и S. Вдали его даже можно спутать с Galaxy S23 FE, что вполне положительно, учитывая, что у Samsung теперь сформировалась узнаваемая идентичность, аналогичная iPhone, который успешно продается каждый год.

Galaxy A35 представится в следующем году вместе с Galaxy A55, а также с выпуском других моделей в этой серии, при этом Galaxy A75 станет самым дорогим вариантом. Ожидается использование среднеклассовых чипсетов Exynos или MediaTek. Также можно ожидать применения генеративного искусственного интеллекта и других инноваций от Samsung, которые появляются каждый год.