Свежие утечки Nothing Phone 2a - подробнее о характеристиках и внешнем виде

Вероятно, что Nothing Phone 2a действительно станет реальностью, учитывая несколько утечек, которые произошли в прошлом, и теперь мы получаем дополнительные подтверждения о его существовании и возможном скором выпуске.

Последние утечки относительно Nothing Phone 2a раскрывают, какие функции может предложить этот телефон. В его оснащение входят OLED-панель с обновлением 120 Гц, две камеры, основная из которых обладает сенсором на 50 мегапикселей, новая пользовательская система Glyph, а также операционная система Nothing OS 2.5, основанная на Android 14. Устройство будет оборудовано 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Утечка также указывает, что телефон будет использовать чипсет MediaTek DImensity 7200.

Если на фотографиях Nothing Phone 2a выглядит необычно, вероятно, это прототип. Инсайдер также утверждает, что телефон может быть представлен на выставке MWC в следующем году и будет стоить около 400 долларов, что сделает его самым доступным телефоном от компании. Приглашения на мероприятие уже были отправлены, поэтому, скорее всего, устройство появится на рынке в ближайшем будущем.

Радует тот факт, что Nothing расширяет свою линейку с более доступной моделью - Nothing Phone 2a. Компания охватывает различные рыночные сегменты, и важно видеть ее представителя в бюджетном сегменте. Впрочем, многие ожидают от компании настоящего флагмана, и, вероятно, с течением времени мы увидим более топовые модели. Nothing Phone 2 был надежным устройством, но ему не хватало современного оборудования. Учитывая, что Nothing - относительно новый игрок, им, вероятно, потребуется время, чтобы создать продукт, который полностью оправдывает ожидания пользователей.