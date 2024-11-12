Такой iPhone вы точно не видели — неизвестный прототип содержит фишки iPhone 16, но в 2021 году

Ранее ходили слухи, что Apple добавит твердотельные кнопки в iPhone 15, но этого так и не случилось. Однако это не значит, что компания отказалась от идеи статических кнопок. Недавно в сети показали прототип iPhone без логотипа на задней панели, где как раз использованы твердотельные кнопки громкости и питания с тактильной отдачей.

Находку сделал блогер AppleDemoYT, который поделился видео с этим необычным устройством. Прототип был найден на объекте по переработке электроники и получил название «Vesica Piscis» — из-за необычного рисунка на задней крышке, похожего на перекрещенные луны. YouTuber объясняет, что термин «Vesica Piscis» также описывает математическую фигуру, образуемую при пересечении двух кругов.

При вскрытии устройства блогер обнаружил компоненты, которые были частично взяты из iPhone 13 и iPhone 14, но нашёл и такие, что ни к одной из этих моделей не относятся. Главное отличие прототипа — это именно твердотельные кнопки с тактильной обратной связью, которые, по слухам, планировалось добавить в iPhone 15, но так и не сделали. Как видно из видео, кнопки громкости здесь выполнены в виде одной длинной кнопки вместо двух отдельных. Лоток для SIM-карты тоже отличается — он компактнее привычного и закреплён винтами. На боковой части устройства есть надпись, указывающая, что это прототип под кодовым названием «Ranger» для полевых тестов.

Большинство внутренних элементов прототипа не работают, в частности камеры. Компоненты соединены всего несколькими кабелями с материнской платой, которая, по словам блогера, представляет собой гибрид между платами iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro. Он попытался включить устройство, но вместо загрузки оно показало сообщение о завершении инициализации микроконтроллера. При подключении к Mac устройство обозначилось как «Bender» и не отреагировало на команды.

Серийный номер прототипа указывает, что он был создан в мае 2021 года, что совпадает с завершением разработки iPhone 13 Pro. Скорее всего, это тестовое устройство Apple для проверки разных решений, включая твердотельные кнопки. Возможно, это прототип iPhone 14 Pro, но точно определить его пока сложно. Как только появится больше информации о тестах Apple с твердотельными кнопками, мы узнаем больше о планах компании для будущих моделей iPhone.