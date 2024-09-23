Тамагочи вернулись — старая портативная игра вновь вошла в моду

Знаменитая электронная игрушка 90-х — Тамагочи — снова на пике популярности. Как сообщает BBC, продажи устройств резко выросли, а в Великобритании даже открылся первый официальный магазин Тамагочи. Новая версия игрушки привлекла внимание не только подростков, но и взрослых. Она теперь оснащена современными технологиями, включая Wi-Fi, и позволяет взаимодействовать с друзьями.

В мире, полном напряжённости и стресса, многие ищут способы расслабиться, и виртуальные питомцы вроде Тамагочи стали отличным средством для этого. Простая и ненавязчивая забота о маленьком питомце помогает отвлечься от проблем. Bandai Namco, владелец бренда, наконец-то смогла вернуть популярность Тамагочи. Представители компании сообщили BBC, что с 2022 по 2023 год глобальные продажи увеличились вдвое. Открытие первого магазина в Великобритании стало важным шагом — даже в 1996 году, на пике первоначальной популярности, такого не было.

Современный Тамагочи заметно отличается от своего оригинала. Внешне игрушка осталась той же — яркое яйцо с экраном и кнопками, но теперь она обладает гораздо большими возможностями. «Вы можете общаться с друзьями, подключаться по Wi-Fi и скачивать различные предметы», — говорит Прия Джаджа, бренд-менеджер Тамагочи.

Тамагочи вернулся на британский рынок в 2019 году и с тех пор набирает популярность среди людей всех возрастов. «Мы думали, что наша аудитория будет состоять из миллениалов, — отмечает Джаджа. — Но даже дети, которые никогда не видели такие игрушки, находят её интересной. Это действительно приятно наблюдать».

Сегодня у Тамагочи есть конкуренты на рынке виртуальных питомцев. Например, Bitzee от Hatchimals с гибким экраном, реагирующим на касания и наклоны, или Punirunes от Takara Tomy, который позволяет «гладить» питомца на экране. Ещё один классический вариант — виртуальные питомцы DigiMon, тоже от Bandai Namco. Когда-то их позиционировали как Тамагочи для мальчиков, но теперь, по словам Джаджи, эти различия уже давно стерлись.