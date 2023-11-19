Tecno готовит новый складной смартфон Phantom V2 Fold

Компания Tecno, подразделение Transsion, работает над следующей версией своего складного смартфона Phantom V Fold. Phantom V Fold, представленный ранее в этом году, получит своего преемника. Это было обнаружено благодаря базе данных IMEI.

Согласно отчету китайского портала IT House, в списке IMEI появилось название нового складного телефона — Phantom V2 Fold, с модельным номером AE10. На текущий момент информации о характеристиках Tecno Phantom V2 Fold пока что недостаточно. Напомним, что Phantom V Fold оснащен 7,85-дюймовым складным дисплеем AMOLED LPTO разрешением 2K+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 8:7. Внешний экран имеет размер 6,42 дюйма и также является AMOLED-панелью с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 21:9.

Спецификации Phantom V Fold включала 32-мегапиксельную фронтальную камеру и 16-мегапиксельную камеру на внутреннем экране. Сзади устройства находится 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,8, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой 2-кратного оптического зума. Устройство работает на чипе Dimensity 9000+, оснащено памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 3.1. Также в Phantom V Fold установлен внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт.