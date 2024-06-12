TECNO планирует улучить портретный режим съемки необычным способом

Технологический бренд TECNO, принадлежащий компании Transsion, объявил о стратегическом сотрудничестве с Азиатским центром коммуникационных исследований (ACRC) Наньянского технологического университета в Сингапуре. Целью сотрудничества является углубленное изучение характеристик цвета кожи и тенденций в эстетической портретной съемке в Юго-Восточной Азии. Совместно с университетом TECNO планирует совершенствовать технологию Universal Tone для портретной фотографии на смартфонах, учитывая особенности разных оттенков кожи.

Профессор медиатехнологий Школы коммуникации и информации Фонда Шоу, Цю Линьчуань, возглавит исследовательскую группу. В команду также войдут профессор Мэй О. Лвин, председатель Школы коммуникации и информации Ви Ким Фай, а также доценты Элисон Лим и Льюис Лим из Наньянской школы бизнеса.

В Transsion сообщили, что исследовательская команда проведет целевые исследования в Индонезии и на Филиппинах для определения региональных предпочтений в портретной съемке. Это поможет создать основу для технологии мобильной портретной фотографии в Юго-Восточной Азии.

Кроме того, TECNO сотрудничает с Университетом Лидса в Великобритании для глобального изучения оттенков кожи. В сентябре 2023 года TECNO представила технологию Universal Tone с многослойной обработкой кожи, пропагандируя концепцию инклюзивности. Компания заявляет, что создала «самую большую и точную» базу данных оттенков кожи в отрасли, которая используется в мобильных телефонах серии TECNO CAMON 30.

Transsion, известная как «Король Африки», занимала более 40% рынка смартфонов в Африке в 2023 году. Компания также разработала интеллектуальную технологию обработки темной кожи, улучшая воспроизведение оттенков кожи чернокожих пользователей.