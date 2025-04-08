Теперь Google знает, что у вас на фото: AI Mode стал мультимодальным и вышел за рамки текста

Компания Google не сбавляет обороты в развитии своих ИИ-инструментов. В прошлом месяце она представила AI Mode — умный чат-бот, встроенный прямо в фирменное приложение поиска. И вот теперь бот стал ещё умнее: он научился понимать изображения и отвечать на вопросы по ним. Новый функционал уже начали получать миллионы пользователей по всему миру.

Что именно поменялось? Теперь AI Mode — это не просто болтливый помощник, а мультимодальный ИИ, который умеет анализировать картинки. За это отвечает связка из модели Gemini и технологии Google Lens. Можно, например, загрузить фото или скриншот, а в ответ получить подробный, развернутый ответ с ссылками — будь то описание предметов, распознавание локации или объяснение, что вообще происходит на снимке.

По словам Google, вся эта история выросла из многолетней работы над визуальным поиском, а сейчас, с приходом Gemini, система вышла на новый уровень. ИИ теперь не просто видит отдельные элементы, а понимает сцену целиком: где что находится, как соотносятся объекты, какие у них цвета, формы и даже — какая между ними логика.

Особенно интересно работает так называемая «веерная техника». Это когда нейросеть «бомбардирует» изображение сразу несколькими параллельными запросами, чтобы выдать максимально точный и контекстный результат. Раньше такая продвинутая функция была доступна только подписчикам Google One AI Premium, но теперь добраться до неё смогут и обычные пользователи Android и iOS в США.

Так что если раньше вы могли спросить у Google, что это за здание, то теперь сможете загрузить фото и получить ответ с исторической справкой, архитектурными деталями и даже советами, где рядом попить кофе.