Тест автономности iPhone 16 Pro Max показал преимущество новинки только перед другими смартфонам Apple

В этом году Apple обновила серию iPhone 16, и одно из самых заметных изменений — увеличенная ёмкость аккумулятора. Компания заявляет, что модели iPhone 16 Pro теперь обладают лучшим временем автономной работы среди всех iPhone, но это ещё нужно проверить в сравнении с предыдущими моделями и конкурентом Galaxy S24 Ultra.

YouTuber Арун Майни с канала Mrwhosetheboss провёл тест, сравнив всю линейку iPhone 16 с прошлогодними моделями iPhone 15 и Galaxy S24 Ultra, чтобы понять, как продвинулись устройства Apple. Результаты оказались одновременно и ожидаемыми, и неожиданными.

Тест учёл различные аспекты использования, например, соцсети, что делает его максимально приближённым к реальности. Все смартфоны были заряжены до 100% перед началом. Модели iPhone 16 и 16 Pro показали хорошие результаты с самого начала, причём маленький iPhone 16 даже лидировал в одном из первых тестов. Однако отмечается, что программное обеспечение иногда показывает заряд батареи выше реального.

Со временем iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra шли наравне, но Galaxy вскоре вырвался вперёд и удержал лидерство до конца. Хотя iPhone 16 Pro действительно показал лучшее время автономной работы среди всех iPhone, он всё же уступил Galaxy S24 Ultra, что удивительно, учитывая возраст устройства Samsung.

Вот результаты теста:

iPhone 15 — 7 часов 45 минут

iPhone 16 — 8 часов 19 минут

iPhone 16 Pro — 8 часов 19 минут

iPhone 16 Plus — 8 часов 45 минут

iPhone 15 Pro Max — 9 часов 35 минут

iPhone 16 Pro Max — 11 часов 22 минуты

Galaxy S24 Ultra — 12 часов 31 минута

Хотя iPhone 16 Pro Max стал лучшим среди iPhone по времени автономной работы, Galaxy S24 Ultra остаётся лидером, даже спустя год после релиза.