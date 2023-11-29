Тизер OnePlus демонстрирует, что у OnePlus 12 будет самый яркий дисплей среди всех смартфонов

OnePlus 12 будет оснащен большой 6,84-дюймовой OLED-панелью, что делает его значительно большим для смартфона и лишь немного не дотягивает до уровня планшета. Компания стремится использовать лучшее в своем классе оборудование, включая Snapdragon 8 Gen 3, тонны оперативной памяти и достойную систему камер. Однако то, что будет отличать предстоящий флагман, - это дисплей, а точнее, его максимальный уровень яркости. Согласно последнему тизеру, телефон будет обладать самым ярким дисплеем среди всех устройств, представленных на рынке, и оставит своих конкурентов, Apple и Samsung, в пыли.

Конкурирующие производители обычно выпускают флагманы с пиковым уровнем яркости в диапазоне 1 800-2 200 кд/кв.м, но OnePlus 12 будет работать на полную катушку, потому что его дисплей, как ожидается, будет иметь максимальный уровень яркости в 4 500 кд/кв.м. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max, который является топовым флагманом Apple в этом году и стоит 1199,99 долларов за базовую комплектацию, может достигать пиковой яркости в 2500 кд/кв.м, и даже в этом случае OnePlus 12 опережает его со значительным отрывом, при этом он, скорее всего, дешевле.

Конечно, мы уже не первый год видим тизеры, и чаще всего такие устройства не соответствуют своим заявлениям в подобных материалах, поэтому лучше всего дождаться независимых тестов, чтобы получить беспристрастные и значимые результаты.