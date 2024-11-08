Цена на юбилейную версию PlayStation 5 Pro неприятно удивляет

Sony объявила о старте продаж новой консоли PlayStation 5 Pro и раскрыла детали лимитированной серии PlayStation 5 Pro 30th Anniversary Limited Edition. Цена юбилейной версии установлена на уровне $1000, а отгрузка начнется 21 ноября.

Ранее, в августе, компания анонсировала специальные издания PS5 Slim Digital Edition и PS5 Pro в честь 30-летия PlayStation. Оба варианта выполнены в классическом сером цвете, как оригинальная PlayStation.

Юбилейное издание PS5 Slim Digital Edition оценено в $499,99 — аналогично стандартной версии PS5 Slim. В комплект входят бездисковая PS5 с 1 ТБ памяти, фирменный серый DualSense, подходящая крышка дисковода и подставка для вертикальной установки. Покупателям также предоставляется стилизованный USB-C кабель, набор наклеек, эксклюзивный постер и скрепка для кабеля в ретро-стиле.

Комплект PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition, оцененный в $999,99, включает консоль PS5 Pro в сером исполнении с SSD на 2 ТБ, контроллеры DualSense и DualSense Edge в фирменном цвете, чехол для Edge, зарядную станцию для контроллеров, оригинальный USB-C кабель, набор наклеек, лимитированный постер (один из 30 вариантов) и скрепку для кабеля PlayStation. Этот эксклюзивный комплект, тиражом всего 12 300 штук, доступен исключительно на сайте direct.playstation.com.