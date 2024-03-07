Цена Pixel 8a может оказаться выше ожидаемой

Серия A для телефонов Pixel выделяется тем, что позволяет Google перенести лучшие аспекты своего программного обеспечения в более доступный ценовой сегмент. Однако последние утечки вокруг Pixel 8a указывают на возможное увеличение цены, делая его, вероятно, самым дорогим устройством в серии А от Google.

Согласно данным WinFuture, Pixel 8a будет стоить дороже, особенно в европейском регионе. Утечка также упоминает о новых цветовых вариантах и вариантах хранения, которые Google может предложить. Информация, полученная от ритейлеров, указывает на цену в 570 евро (56 000р.) за базовую модель с 128 ГБ встроенной памяти и 630 евро (62 000р.) за вариант с 256 ГБ. В сравнении, Pixel 7a стоит 499 евро (42 000р.).

Хотя эти цифры могут измениться, когда устройства появятся на рынке, возможно, Pixel 8a будет стоить примерно столько же и в других регионах. Однако повышение цены может привести к тому, что телефон окажется в одном ряду с более дорогими устройствами, такими как OnePlus 12R, предлагающими лучшую производительность.

По последним данным, Pixel 8a будет доступен в цветах Obsidian, Porcelain, Bay и Mint, но не все цвета будут доступны для обоих вариантов хранения. Что касается характеристик, Pixel 8a, как сообщается, будет оснащен чипсетом Tensor G3 и восемью гигабайтами оперативной памяти. Однако пока мало что известно о других технических деталях.

Если утечка подтвердится, Pixel 8a может стать самым дорогим устройством серии А, и это может снизить его привлекательность для потребителей. Будем следить за обновлениями и информировать вас о любых изменениях.