TSMC поделилась подробностями о 2-нм техпроцессе

TSMC обновила информацию о своем 2-нм техпроцессе, сообщив, что узел идет по плану и будет готов к 2025 году, достигнув целевых показателей производительности.

2-нм техпроцесс TSMC рассматривается как значительный прорыв в полупроводниковой промышленности благодаря ожидаемому увеличению производительности. Компании, такие как Apple и Intel, уже планируют использовать 2-нм техпроцесс TSMC в своих ключевых продуктах. На Симпозиуме 2024 TSMC подтвердила, что разработка 2-нм техпроцесса идет по графику, и показатели доходности удовлетворительны для массового производства.

TSMC сообщила, что их проект N2 продвигается, а разработка N2P уже на подходе, что подтверждает успешное развитие 2-нм технологий. В отношении производительности компания отметила, что технология GAA (Gate-All-Around), применяемая в 2-нм техпроцессе, достигла 90% целевых показателей, а устройство SRAM объемом 256 МБ показало 80% доходности. Это критически важно для внедрения процесса, поскольку TSMC удалось поддерживать показатели доходности на высоком уровне.

Apple рассматривается как один из крупнейших заказчиков 2-нм техпроцесса, так как операционный директор компании Джефф Уильямс недавно посетил Тайвань для обеспечения поставок. Ожидается, что первыми на этом стандарте будут чипы Apple M5 для компьютеров Mac и будущих моделей iPad, а также A19 pro для iPhone 17. Intel также планирует использовать этот процесс в своей будущей линейке процессоров Nova Lake, что подтверждает широкий интерес к 2-нм техпроцессу TSMC.

В то время как TSMC демонстрирует успехи со своей линейкой N2, конкуренты, такие как Samsung, пока не предоставили обновленную информацию о своих 2-нм продуктах. Нам остается только ждать и наблюдать за дальнейшими событиями.