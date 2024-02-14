Tulpur представила свой первый портативный компьютер с процессорами Intel Meteor Lake

Процессоры Intel Meteor Lake недавно привлекли внимание благодаря своему внедрению в индустрию портативных устройств, и еще одна компания присоединилась к этой гонке, чтобы использовать эту линейку.

Гибридные процессоры AMD «Phoenix», которые рассматривались как лучший вариант для производителей портативных устройств, могут столкнуться с жесткой конкуренцией из-за появления процессоров Intel Meteor Lake, что делает этот сегмент рынка еще более конкурентоспособным. Сообщается, что британская компания Tulpar решила использовать процессоры Intel Meteor Lake для своего первого представителя в индустрии портативных устройств. Tulpar не является широко известной фирмой, но компания добилась огромных успехов на периферийных рынках, особенно в Великобритании.

Судя по изображениям, опубликованным Intel Gaming on X, будущий портативный компьютер Tulpar имеет стандартный отраслевой дизайн, с, казалось бы, 8-дюймовым дисплеем, а также джойстиком и расположением входов D-pad, что является вполне традиционным подходом, принятым компанией. Устройство имеет тонкие штрихи RGB на джойстиках, а также черно-зеленую цветовую схему вокруг. Такие характеристики, как разрешение дисплея и варианты встроенной памяти, еще не были раскрыты, поскольку это был скорее тизер.

Что касается конкретного выбора процессора Intel Meteor Lake, мы не знаем, какой именно чип компания Tulpar выберет для этого устройства. Однако, судя по тому, что мы видели на рынке до сих пор, Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 7 125H могут быть потенциальными вариантами, но это еще не подтверждено официально.

SKU Meteor Lake от Team Blue уже использовались в устройствах OneXPlayer X1, MSI Claw и многих других будущих портативных устройствах, что свидетельствует о том, что эта линейка действительно составит конкуренцию аналогам от AMD, в зависимости от того, как будут развиваться события в будущем, особенно с точки зрения успеха Intel Meteor Lake в этом конкретном сегменте.