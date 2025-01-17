ТВ уступит дорогу 5G — Минцифры планирует перераспределить частоты вещаниия

Минцифры и ключевые участники телекоммуникационного рынка готовят перевод передатчиков цифрового телевидения из диапазона 694–790 МГц в полосу 470–694 МГц. Освобождение верхнего диапазона необходимо для развертывания сетей 5G. Решение стало частью плана, утвержденного Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ).

До 1 апреля ведомству предстоит совместно с РТРС, НИИР и операторами связи подготовить технические решения для переноса частот и найти источники финансирования. Новый диапазон позволит модернизировать вещание: вместо стандартного разрешения зрители смогут наслаждаться каналами в HD-качестве.

Сейчас частоты 694–790 МГц закреплены за телевещанием и не подлежат перераспределению без согласия телекомпаний. Поэтому Минцифры также займется подбором резервных каналов для двух действующих мультиплексов и разработкой планов для запуска новых. Это открывает возможность появления дополнительных цифровых мультиплексов, которые позволят транслировать больше каналов в высоком разрешении.

Попытки расширить цифровое эфирное ТВ предпринимались ещё в 2013 году, но процесс застопорился из-за нехватки частот и средств у вещателей. Сейчас работы возобновлены, и, по словам генерального директора НИИР Олега Иванова, уже начаты предварительные исследования. Они включают расчёты затрат, проектирование новой частотно-территориальной сетки и оценку совместимости радиоэлектронных средств.

Перенос частот даст мощный импульс развитию сетей пятого поколения и повысит качество телетрансляций. Однако реализация проекта требует сложной координации между операторами, вещателями и государством, а также значительных финансовых вложений.