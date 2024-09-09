У Apple AirPods 4 будет сразу два варианта, один из них по приятной цене

Apple презентовала новое поколение своих беспроводных наушников — AirPods 4. Во время мероприятия, посвященного iPhone 16 и под названием «It's Glowtime», компания показала обновленную модель, и вот, что о ней нужно знать.

Прошлое обновление линейки AirPods состоялось в октябре 2021 года с выходом AirPods 3, которые привнесли новый дизайн и поддержку пространственного аудио. Но вместо того, чтобы заменить AirPods 2, Apple оставила обе модели на рынке: AirPods 2 по цене $129 и AirPods 3 по $179. Теперь с выпуском AirPods 4 компания решила заменить обе эти модели, предложив два варианта наушников в новой линейке. Для начала — что у этих версий общего?

Внешне AirPods 4 очень напоминают AirPods 3, с незначительными изменениями в дизайне. Это скорее эволюция, а не революция, так что отличия минимальны. Главная фишка AirPods 4 — это улучшенное качество звука. Благодаря новому чипу H2 наушники получили продвинутые функции, такие как голосовая изоляция и персонализированный пространственный звук, что делает их достойными продолжателями серии AirPods. Модель подороже предлагает ряд эксклюзивных функций, включая активное шумоподавление (ANC), режим прозрачности и адаптивное аудио.

Более доступная версия лишена этих опций, но все равно получила обновленный дизайн и несколько других улучшений. Базовая версия AirPods 4 обойдется в $129, а версия с ANC — в $179.