У Honor X50 GT будет специальная версия в коллаборации с Battle Through the Heavens

Директор по маркетингу Honor Terminal Co., Ltd. в Китае, Цзян Хайронг, объявил сегодня о партнерстве с мобильной игрой Battle Through the Heavens для предстоящего релиза смартфона Honor X50 GT. Основным маскотом станет персонаж Xiao Yan, обладает впечатляющими навыками в искусстве боя. Смартфон Honor X50 GT, который ожидается, что будет оснащен процессором Snapdragon 8+ и графическим процессором Honor GPU Turbo, ассоциируется с этим персонажем, и компания Honor выражает большие надежды на успех устройства.

Согласно предыдущим сообщениям, смартфон Honor X50 GT будет обладать изогнутым экраном размером 6,78 дюйма и разрешением 2652*1200, процессором Snapdragon 8+, и системой охлаждения с площадью рассеивания тепла 5100 мм² VC. Устройство также получит операционную систему Magic OS 7.2, встроенный аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт, а также основную заднюю камеру на 100 мегапикселей с поддержкой датчика размером 1/1,67 дюйма.

Презентация нового смартфона назначена на 4 января в 19:30, и судя по предварительному анонсу, Honor и "Fights Break the Sphere" готовят особое сотрудничество, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей.