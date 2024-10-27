У Intel все готово к запуску видеокарт поколения Xe3

Intel активно продвигает поддержку своих графических процессоров нового поколения Xe3 «Celestial» в Linux, готовясь к запуску Panther Lake. За последние месяцы компания уделяет особое внимание улучшению совместимости будущих архитектур с открытым исходным кодом, что укрепляет её позиции среди разработчиков Linux.

Недавно Intel выпустила начальные патчи для поддержки графического драйвера Xe3, предназначенного для SoC Panther Lake. На данный момент они включают начальные версии кода для драйверов ANV Vulkan и Iris Gallium3D/OpenGL, интегрированные в Mesa 24.3. Хотя доступ к поддержке Panther Lake и Xe3 пока скрыт, предполагается, что он откроется с выходом будущих обновлений драйверов.

Графические процессоры Xe3, по слухам, смогут похвастаться значительным приростом мощности и будут оснащены до 12 ядер на одном кристалле Panther Lake. Ещё раньше в коде drm-next появились PCI-идентификаторы Panther Lake, а с недавними патчами от Intel стало ясно, что новая линейка мобильных процессоров будет поддерживаться в Linux, что ускорит её адаптацию среди пользователей.

Хотя официального релиза Panther Lake ещё предстоит дождаться, усилия Intel по быстрой интеграции с Linux показывают её намерение серьёзно поддерживать эту ОС, что в долгосрочной перспективе должно способствовать её популярности среди пользователей.