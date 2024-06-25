У Samsung серьезные проблемы — производство смартфонов под угрозой

Компания Samsung сталкивается с трудностями при наращивании объемов выпуска мобильных процессоров Exynos 2500, изготовленных по 3-нм техпроцессу, сообщает аналитическое агентство TrendForce со ссылкой на южнокорейское издание ZDNet. Основной проблемой остается высокий процент брака: на данный момент доля годных чипов составляет менее 20 %.

В первом квартале этого года уровень годных чипов был менее 10 %, что показывает постепенное улучшение техпроцесса. Однако, несмотря на прогресс, текущие объемы производства качественных чипов все еще недостаточны для перехода к массовому выпуску. Остается неопределенность, будут ли процессоры Exynos 2500 использоваться в будущих смартфонах серии Galaxy S25, так как недавние слухи утверждают, что все флагманские модели получат процессоры Snapdragon 8 Gen 4.

Для успешного массового производства необходим уровень брака ниже 40 %. Подразделение System LSI Samsung планирует продолжать улучшать качество производственного процесса во второй половине этого года, стремясь достичь уровня годных чипов в 60 % к октябрю.

В том же отчете упоминается, что главный конкурент Samsung, тайваньский производитель чипов TSMC, полностью загружен заказами на производство 3-нм продукции для таких компаний, как Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm, Intel и MediaTek. В конце мая TSMC сообщила об утроении своих производственных мощностей для выпуска 3-нм чипов, но этих усилий пока недостаточно для удовлетворения всех заказов, и компания продолжает работать над увеличением производительности.