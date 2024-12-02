У видеокарт Intel все еще большие проблемы — производительность Arc B580 расстраивает

Судя по последним данным, графические процессоры Intel Battlemage могут появиться на рынке уже через несколько недель. Хотя сама Intel пока не раскрывает много информации о новой линейке, утечки указывают на то, что некоторые из моделей, включая Arc B580, уже готовятся к релизу.

Недавно Arc B580 был замечен в базе данных Geekbench, где раскрылись его ключевые характеристики. Карта тестировалась в системе с процессором Intel Core Ultra 9 285K и материнской платой Gigabyte Z890 AORUS Master. Первые результаты в тесте OpenCL составили 78 743 балла, что пока не производит впечатления. Для понимания: разные версии GeForce RTX 4070 Ti получали в OpenCL от 207 528 до 219 504 баллов. Однако стоит учитывать, что OpenCL — это устаревший API, тогда как Battlemage оптимизирован под современные технологии, такие как DX12 Ultimate и Vulkan.

Графический процессор построен на архитектуре Intel Xe2 — улучшенной версии Xe. Он оснащён 160 вычислительными блоками, что эквивалентно 20 ядрам Xe2. Несмотря на то что это на четыре ядра меньше, чем у предшественника, новая архитектура может обеспечить заметный прирост производительности. Карта также получила 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной. Хотя ширина шины уменьшилась, увеличенный объём памяти станет преимуществом, особенно в играх с разрешением 1080p. Максимальная частота разгона достигает 2,8 ГГц, и возможно, в версиях от партнёров (AIB) она будет даже выше.

Хотя тесты производительности пока не окончательны, Intel Arc B580 обещает стать интересным предложением в среднем сегменте. Оптимизация под современные API и увеличенный объём памяти дают основания полагать, что эта карта будет достойным выбором для геймеров, особенно в разрешении 1080p. Ожидается, что в ближайшие недели появится больше информации о линейке Battlemage и её возможностях.