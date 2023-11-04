Ультракомпактные материнские платы Erying Mini-ITX теперь доступны с Intel 13-го поколения и DDR5

Erying, известный бренд для любителей сборки компьютеров (DIY) на азиатских рынках, представил новые Mini-ITX материнские платы с процессорами Intel 13-го поколения.

Экосистема MoDT (Mobile on Desktop), которая предполагает использование более доступных мобильных процессоров в настольных компьютерах, пользуется большой популярностью на китайских и азиатских рынках. Erying специализируется в этой области уже много лет, и мы также видим, как другие бренды начинают наращивать своё присутствие в этом сегменте.

Недавно Erying представила материнские платы форм-фактора mATX 13-го поколения с новейшими мобильными процессорами Raptor Lake от Intel, которые доступны по цене менее 300 долларов, что делает их привлекательными для обычных и бюджетных геймеров. Теперь Erying расширяет ассортимент, предлагая новую серию Mini-ITX под названием SKYLINE.

Материнские платы Erying SKYLINE MoDT ITX поддерживают процессоры Core i5-13420H, Core i5-13500H, Core i7-13600H, Core i7-13700H, Core i7-13800H и даже процессоры Core i9-13900H с 14 вычислительными ядрами. Эти материнские платы оснащены двумя слотами памяти UDIMM DDR5, поддерживающими скорость DRAM до 5600 МТ/с и объем памяти до 96 ГБ, что делает их отличным выбором для возможных апгрейдов. Материнская плата использует 6+1-фазную систему питания VRM, питание которой осуществляется через один 8-контактный и стандартный 24-контактный разъемы ATX.

Для охлаждения материнская плата оснащена большой медной опорной пластиной, которая выполняет роль теплопроводящего ковра для процессора (IHS) и имеет матовый металлический дизайн. Разъем процессора поддерживает установку современных кулеров с кронштейном LGA 115x. Компания также предлагает более дорогие модели B760M с высококачественным охлаждением, включая паровую камеру, что было представлено в прошлом месяце.

Что касается портов ввода-вывода, материнская плата оснащена 2 портами USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), 4 портами USB 2.0, одним интерфейсом USB4 Type-C, модулем Wi-Fi 6, двумя портами Ethernet (2,5 Гбит/с + 1 Гбит/с), 3-канальным аудиоразъемом и выходом DP/HDMI. Материнская плата также включает два слота M.2 Gen 4 (1 x4 / 1 x2), два порта SATA III и один слот PCIe Gen 4.0 x8. Для облегчения диагностики на материнской плате добавлен переключатель CMOS. Возможность использования интерфейса USB4 Type-C открывает дополнительные возможности для подключения внешних графических модулей dGPU к материнской плате, и компания демонстрирует это на примере.

С точки зрения дизайна и функциональности серия Erying Skyline кажется одним из наиболее мощных вариантов Mini-ITX MoDT на рынке, но вскоре мы можем ожидать усилившуюся конкуренцию в этом сегменте. Предполагается, что цены будут очень конкурентоспособными и будут находиться в диапазоне от 200 до 300 долларов США.