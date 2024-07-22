Улучшенная версия портативной консоли от ASUS, ROG Ally X, официально вышла

Сегодня ASUS выпустила новую игровую портативную консоль ROG Ally X за $799,99. Это обновленная версия ROG Ally, которая вышла в июне прошлого года. В ROG Ally X добавили несколько улучшений, чтобы сделать её мощнее и удобнее для фанатов портативных игр. Консоль получила как крупные, так и мелкие апгрейды, а также новую настраиваемую игровую библиотеку через Armoury Crate SE 1.5.

Новый ASUS ROG Ally X обеспечивает лучшую эргономику для удобного захвата и отличное охлаждение. Она почти такая же по размерам, как предыдущая модель, но немного выше – на 4,5 мм, чтобы улучшить захват для долгих игровых сессий. Вентиляторы стали на 23% меньше, но при этом обеспечивают больший поток воздуха. Третье вентиляционное отверстие на верхнем крае консоли увеличивает поток воздуха на 24%, что помогает лучше охлаждать устройство.

Корпус консоли теперь выполнен в черном цвете и имеет более округлую форму, что делает её удобнее в руке. Кнопки и стики перераспределены для лучшей эргономики, а триггеры теперь наклонены для более легкого нажатия. Кнопки макросов стали меньше, а джойстики получили более жесткие пружины и увеличенный срок службы до 5 миллионов циклов. Также добавлен дополнительный порт USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, что позволяет подключать сторонние док-станции и внешние графические процессоры.

ОЗУ увеличили до 24 ГБ LPDDR5 (было 16 ГБ в предыдущей модели), а её тактовая частота выросла с 6400 МГц до 7500 МГц, что повысило общую производительность устройства, даже при том, что APU остался прежним – AMD Ryzen Z1 Extreme.

В ROG Ally X также переработали материнскую плату, чтобы можно было установить более крупный SSD форм-фактора 2280. Стандартная комплектация включает быстрый SSD NVMe объемом 1 ТБ, что вдвое больше, чем у предыдущей модели. Это позволяет хранить в два раза больше игр и предоставляет больше возможностей для расширения памяти.

Самое большое улучшение касается времени работы от батареи, которое теперь вдвое больше по сравнению с ROG Ally. Батарея на 80 Вт·ч позволяет удвоить время игры. Это немного увеличило общий вес устройства на 0,15 фунта. ASUS ROG Ally X уже доступна для покупки по цене $799,99.