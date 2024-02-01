Ушла эпоха — бренд Nokia официально закрыт

HMD Global приняла стратегическое решение официально завершить существование бренда Nokia и удалить все связанные с ним элементы с веб-сайта. Теперь переход по адресу nokia.com/phones перенаправляет на официальный сайт HMD Global. Этот шаг может показаться неожиданным, но он стал неизбежным.

С отходом от бренда Nokia, HMD Global планирует начать разработку своих собственных смартфонов и обычных телефонов. Новые устройства ожидаются в этом году, включая флагманскую модель TA-1585 и планшет HMD T21. Компания также представит несколько бюджетных моделей с уникальными дизайном и логотипом HMD.

Относительно бренда Nokia, HMD Global планирует продолжить сотрудничество с компанией, используя ее технологии и патенты в сфере связи для обеспечения высокого качества выпускаемых телефонов и устройств. Однако самостоятельное возрождение бренда Nokia вряд ли произойдет, если компания не примет такое решение.

С учетом изменений логику действий HMD Global в изменении стратегии понять можно. Компания сейчас ориентирована на азиатские и индийские рынки, но планирует расширить свое присутствие в европейских и американских регионах. Этот шаг представляется разумным, помогая стать ключевым участником на перегруженном рынке.

С уходом бренда Nokia из структуры HMD Global, я желаю компании успехов в будущем. Надеюсь, что она сможет выпускать продукты с конкурентоспособными ценами, удовлетворяя ожидания пользователей смартфонов. Несмотря на сложности, это реальная задача, и есть вероятность, что найдется аудитория, готовая испытать новые продукты HMD Global.