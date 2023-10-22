Установлен новый мировой рекорд по разгону оперативной памяти

С выходом процессоров 14-го поколения Intel Raptor Lake Refresh, сообщество экспертов по разгону продолжает устанавливать новые рекорды скорости памяти DDR5. С обычными методами разгона DDR5 можно достичь скорости более 10 000 МГц, а с применением жидкого азота - более 11 000 МГц.

На мероприятии SXSW в Сиднее, организованном Intel, эксперты по разгону из команды AU Overclocking, включая известного Hicookie, установили новый мировой рекорд скорости памяти DDR5, достигнув 5809,2 МГц в прямом эфире.

Использована тестовая конфигурация с процессором Intel i9-14900K, материнской платой Gigabyte Z790 AORUS Tachyon X и 16 ГБ памяти Gigabyte DDR5-8333. Результат в 5809,2 МГц эквивалентен DDR5-11618, что немного превосходит предыдущий рекорд от ASUS DDR5-11614, установленный на материнской плате Z790.