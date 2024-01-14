Утечка презентации Samsung Galaxy S24 показывает алгоритмы работы AI-камеры

Серия Galaxy S24 скоро будет анонсирована, и по последним утечкам мы видим, что Samsung интегрирует искусственный интеллект, сохраняя выдающуюся производительность и оборудование. В отличие от линейки Pixel 8 от Google, где экономия на аппаратных ресурсах является приоритетом, Samsung делает ставку на мощные устройства, предоставляя продвинутые функции камеры.

Промо-изображения показывают возможность перемещения и удаления объектов на фотографиях, предоставляя более продвинутые возможности редактирования. Искусственный интеллект предоставляет помощь в редактировании, делая процесс более доступным для широкой аудитории.

Утечка также раскрывает технические характеристики камер: 12-мегапиксельная сверхширокоугольная, 50-мегапиксельная широкоугольная с 2-кратным оптическим качеством и 10-мегапиксельная 3-кратная телеобъективная камера с оптическим зумом. Версия Ultra получит 200-мегапиксельный основной датчик, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную, 10-мегапиксельную с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельную камеру с 5-кратным оптическим зумом, а также переднюю 12-мегапиксельную камеру.

Упоминание "зума оптического качества" подразумевает использование искусственного интеллекта для улучшения изображений. Это значительное улучшение, учитывая мощность современных алгоритмов ИИ.

Помимо функций ИИ, ожидается, что Galaxy S24 предложит еще больше функций, делая эту серию от Samsung очень ожидаемой.