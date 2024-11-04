Утечка результатов тестов показала, что Tensor G5 окажется разочарованием

Один из главных минусов смартфонов Pixel – это их чипсет Tensor, который пока не может конкурировать с топовыми процессорами Apple A-серии или чипами от Qualcomm. Многие ждали, что новый Tensor G5, предназначенный для Pixel 10, выведет смартфон на уровень флагманских устройств. Но, судя по последним утечкам, скорость останется на уровне Pixel 9.

Инсайдер Jukanlosreve заметил тесты нового чипа Google в базе данных Geekbench. Результаты касаются модели Pixel 10 с кодовым названием «Frankel». Она набрала лишь 1323 балла в одноядерном тесте и 4004 в многоядерном, что заметно меньше, чем у Pixel 9, набравшего 1800 и 4573 балла соответственно.

Тест показал, что новый чип имеет одно основное ядро с частотой 3,40 ГГц, пять ядер с частотой 2,86 ГГц и два дополнительных ядра с частотой 2,44 ГГц. В чипе использован процессор Cortex X4 в качестве основного ядра, ядра Cortex-A725 в качестве средних, и Cortex-A520 в роли энергоэффективных.

Tensor G4, установленный в Pixel 9, работает на частоте 3,1 ГГц для основного Cortex-X4, с тремя ядрами Cortex-A720 на 2,6 ГГц и четырьмя Cortex-A520 на 1,92 ГГц. Новый Tensor G5 перешел на новую архитектуру и последние разработки Arm, но всё равно остаётся позади по скорости от топовых решений конкурентов. Это объясняется тем, что Google сосредотачивается не столько на максимальной мощности, сколько на функциональности, подстроенной под уникальные возможности смартфонов Pixel.

Хотя, возможно, результаты тестов пока низкие из-за раннего этапа разработки чипа. Вышедший в конце августа Pixel 9 показал, что финальные настройки процессора значительно влияют на производительность.

Из позитивных изменений — обновлённый и мощный графический процессор. Tensor G5 также станет более энергоэффективным благодаря 3-нм техпроцессу от TSMC и использованию технологии Integrated Fan-Out, что обещает улучшить энергопотребление и производительность в играх на смартфонах Pixel.