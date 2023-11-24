Утечка: Samsung Galaxy S24 Ultra впервые показали вживую

Пользователю Twitter каким-то образом удалось заполучить Galaxy S24 Ultra, и при ближайшем рассмотрении устройство выглядит не как муляж, а как настоящий телефон, но мы можем ошибаться. Вы можете взглянуть на изображения ниже.

Эти изображения Galaxy S24 Ultra получены из источника, от которого мы никогда ничего не получали в прошлом, поэтому могут возникнуть некоторые сомнения. Однако Ice Universe, известный инсайдер Samsung, подтвердил, что это действительно реальные изображения, так что можно с уверенностью сказать, что это первый реальный взгляд на то, как будет выглядеть телефон.

Теперь давайте посмотрим на Galaxy S24 Ultra с более близкого расстояния. Samsung сделала то, чего мы ждали уже давно. Слухи о том, что преемник получит плоский экран, ходили давно. Остальной дизайн в целом остался прежним.

Если посмотреть на цвет Galaxy S24 Ultra, то кажется, что телефон имеет матовую серебристую заднюю панель. Но на первом изображении кажется, что задняя панель имеет перламутровый оттенок, возможно, это просто освещение.

Выход серии Galaxy S24 запланирован на 17 января 2024 года. Итак, мы будем рассказывать обо всем, что касается предстоящих телефонов, и держать вас в курсе событий.