Утечка спецификаций самого быстрого потребительского процессора Intel Core i9-14900KS 6,2 ГГц «Special Edition»

Произошла утечка информации от розничного продавца PC-Online из Израиля, который представил ряд готовых ПК с предполагаемым процессором Core i9-14900KS. Несмотря на то, что Core i9-14900KS еще не был официально представлен, кажется, что Intel уже подробно обсудила данный чип с партнерами, розничными продавцами и дистрибьюторами. Сведения о процессоре, вероятно, были использованы розничным продавцом, что технически нарушает возможное соглашение о конфиденциальности с Intel. В мае появились слухи о том, что Core i9-14900KS будет иметь тактовую частоту 6,2 ГГц.

Судя по спецификациям, процессор Core i9-14900KS должен иметь аналогичную конфигурацию, что и Core i9-14900K, с 24 ядрами, включая 8 P-Core и 16 E-Core, 32 потока и тактовой частотой до 6,20 ГГц. Это увеличение на 200 МГц по сравнению с Core i9-13900KS и Core i9-14900K, которые работают на частоте до 6,0 ГГц. Предполагается, что TDP процессора Core i9-14900KS будет ближе к Core i9-13900KS, чем к Core i9-14900K, с базовой мощностью 150 Вт и максимальной турбо-мощностью 253 Вт, хотя последняя, по всей видимости, близка к 300 Вт, как видно на примере 13900KS.

Заметно, что системы, в которых упоминается этот процессор, используют память DDR4-3200, вместо более современного стандарта DRAM DDR5, что кажется несогласованным с таким типом чипа. Возможно, это опечатка, но учитывая явное упоминание тактовой частоты, продавец, возможно, делает предположения о тактовых частотах, основываясь на приросте +200 МГц для каждого процессора 14-го поколения.

Неизбежно ожидается выпуск Intel Core i9-14900KS, так как это единственное, что Intel может предложить до конца 2024 года (Arrow Lake-S) - увеличение тактовой частоты. По всей видимости, не планируются обновления в архитектуре и конфигурации ядра, кроме тех, которые уже присутствуют в процессорах 14-го поколения. Процессор, вероятно, установит новые мировые рекорды, так как он является модифицированной версией 14900K. Точная дата выпуска Core i9-14900KS остается неизвестной, но предполагается, что он будет представлен в рамках презентации Meteor Lake/Emerald Rapids 14 декабря или на выставке CES 2024.