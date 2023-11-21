В базах данных появился Realme V50 — недорогой и мощный смартфон

В библиотеке терминалов China Telecom появился новый мобильный телефон Realme V50 модели RMX3783. Доступны три варианта объема памяти: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ. Устройство представлено в темно-черном и фиолетовом рассвете 2 цветах.

Realme V50 весит 187,65 грамма, его корпус имеет размеры 165,65×75,98×7,94 мм, и устройство оснащено 6,72-дюймовым экраном. Что касается технических характеристик, Realme V50 работает на процессоре MT6835V/ZA (MediaTek Dimensity 6100+, 6-нм техпроцесс), имеет встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч и разъем для наушников 3,5 мм. Основной блок камер составляют датчики на 13 и 2мп, разрешение фронтальной всего 8мп.

В продаже будут представлены 3 версии смартфона: 6 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+256 ГБ и 4 ГБ+128 ГБ. Цена в юанях варьируется от 1199 до 1799 (от 14700 до 22100 рублей, на момент написания новости).