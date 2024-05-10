В этом году компания Huawei полностью перейдет на платформу HarmonyOS отказавшись от Android

Запрет торговли Huawei в США оказался не таким разрушительным, как предполагалось, поскольку китайская компания успешно вернулась на внутренний рынок со своими флагманскими смартфонами, польза которых продолжала расти, и планирует усилить свои усилия в сфере программного обеспечения. В новом отчете говорится, что Huawei полностью перейдет на HarmonyOS Next, отказавшись от операционной системы Google Android. Первоначально на новой платформе будет доступно 4000 приложений.

Ожидается, что следующая версия HarmonyOS будет представлена с предстоящей флагманской серией Huawei Mate 70 в октябре текущего года. Слухи указывают на то, что новая линейка станет первым выпуском компании, использующим 5-нм чипсет SMIC. Использование HarmonyOS Next на семействе Mate 70 обеспечит более эффективное использование памяти и поддержку искусственного интеллекта на устройствах.

Однако для увеличения популярности любой операционной системы необходима сильная экосистема приложений, и Huawei сосредотачивается на развитии этого направления. HarmonyOS Next уже имеет 4000 приложений, включая Alipay и McDonald's, и планирует достичь 5000 приложений, а затем 500 000. Хотя HarmonyOS изначально была основана на Android, Huawei разрабатывает новую операционную систему с нуля.

Несмотря на перспективы успеха HarmonyOS Next, возникают определенные трудности. Разработчикам приложений необходимо переписать код под эту платформу, что требует времени и дополнительных затрат. WeChat, принадлежащий Tencent Holdings, также оказывает влияние на развитие HarmonyOS Next, имея миллиард пользователей.

В целом Huawei придется сотрудничать с другими компаниями, чтобы гарантировать успех своей операционной системы на китайском рынке. Если компания достигнет успеха, появится третья операционная система для смартфонов, конкурирующая с iOS от Apple и Android от Google.