В Galaxy S24 Ultra много титана, если верить рекламе. Полный разбор не согласен с этим

Galaxy S24 Ultra не представляет существенных изменений в общем дизайне линейки Ultra от Samsung. В этом году компания внесла несколько небольших физических изменений, таких как добавление титановой рамки, рекламируемой как более прочной и легкой по сравнению со сталью или алюминием. Однако титан, будучи более дорогим материалом, придал Galaxy S24 Ultra стоимость, превышающую предыдущую модель на 100 долларов.

Помимо физических изменений, устройство оснастили процессором Snapdragon 8 Gen 3 с искусственным интеллектом. Видео-обзор на YouTube от JerryRigEverything показывает разборку Galaxy S24 Ultra и подчеркивает, что титановый корпус устройства в действительности оказался всего лишь поверхностным элементом. Задняя панель телефона, содержащая стекло, сопровождается нагревом, как у большинства современных задних панелей Samsung.

JerryRigEverything демонстрирует разборку, выявляя, что основная структура S24 Ultra включает пластиковый буфер и алюминиевую раму, прячущиеся под титановыми элементами. Действительное количество использованного титана оказывается минимальным, и внутренние направляющие содержат пластик для соединения алюминиевой рамы с титановыми боковинами. Эксперимент с нагревом показывает, что внутренние части устройства включают пластик и алюминий, несмотря на внешний вид из титана.