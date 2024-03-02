В готовящемся к выходу Lenovo X1E78100 будет установлен процессор Snapdragon X Elite

Серия Snapdragon X Elite представляет собой стратегическое решение Qualcomm в сфере персональных компьютеров, и в октябре 2023 года компания объявила о выпуске широкого ассортимента SKU. Эти процессоры разработаны специально для рынка ПК с Windows AI, где они будут конкурировать с Intel и AMD, а также решать проблемы, связанные с чипами для ноутбуков Apple на архитектуре ARM. После огромного интереса со стороны рынков кажется, что мы приближаемся к моменту дебюта процессоров Snapdragon X Elite в ноутбуках, и на этот раз первым шагом сделала компания Lenovo.

Согласно данным Geekbench, недавно в базе данных появилась модель ноутбука Lenovo "83ED" с процессором Snapdragon X Elite-X1E78100. По характеристикам процессор имеет 12 ядер с максимальной частотой 3,42 ГГц. Он обозначен как "ARMv8 (64-бит) Family 8 Model 1 Revision 201" с номером модели "X1E78100" и работал на материнской плате Lenovo, что говорит о том, что Qualcomm активно работает над подготовкой продукта к официальному выпуску.

Существует некоторая неопределенность относительно маркировки конкретных SKU в линейке Snapdragon X Elite, так как в списках тестов отдельные процессоры пока классифицируются случайными числами. Возможно, мы увидим аналогичное наименование, как в случае мобильной платформы Snapdragon от Qualcomm, которая использует метки "Gen 1, Gen 2", однако это еще не ясно. Ранее в Geekbench уже был замечен список SKU Snapdragon Elite X "X1E80100". Хотя оба варианта имеют одинаковое количество ядер, разница может заключаться в индивидуальных тактовых частотах.

В будущем мы надеемся получить больше информации о линейке процессоров Qualcomm, но важно понять, какие цели ставит перед собой компания с использованием своих процессоров. Очевидно, что основной упор в серии Snapdragon X Elite делается на производительность обработки искусственного интеллекта. Недавние сравнения с процессором Intel Core Ultra 7 155H на Stable Diffusion 1.5 показали, что процессоры Qualcomm могут достигать до 10 раз большей производительности. Это достигается благодаря мощному встроенному NPU, что дает Qualcomm значительное преимущество в этой области.