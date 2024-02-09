В iPhone SE 4 откажутся от выреза в пользу Dynamic Island

Apple разрабатывает новый бюджетный смартфон iPhone SE 4, который будет иметь серьезное обновление дизайна по сравнению с предыдущей моделью SE 3. Хотя выпуск устройства неоднократно откладывался, появляются слухи о возможных изменениях в его внешнем виде и форм-факторе. Предполагается, что iPhone SE 4 откажется от выреза на экране и вместо этого получит Dynamic Island, аналогичный iPhone 15.

Ранее сообщалось, что iPhone SE 4 будет иметь дизайн, сходный с iPhone 14, и ожидалось, что устройство будет сохранять свою позицию как наиболее доступный вариант iPhone. Тем не менее, главная идея линейки SE заключается в предоставлении бюджетных альтернатив iPhone. По словам Маджина Бу, Apple может внедрить Dynamic Island на экране iPhone SE 4. Ранее предполагалось, что iPhone SE 4 получит дизайн, аналогичный iPhone 14, включая вырез на экране. Ожидалось, что компания откажется от Touch ID и уменьшит размер выреза на экране, чтобы создать полноэкранный дизайн. Также ожидалось улучшение камеры, аналогичное планам на iPhone 16.

Пока нет конкретных подробностей о дате выхода iPhone SE 4, но предполагается, что он будет выпущен в 2025 году. Однако стоит оставаться осторожным, так как информация о новом устройстве пока не подтверждена.