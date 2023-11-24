В Китае массово переделывают RTX 4090 в вычислительные модули для ИИ

Китай недавно столкнулся с жесткими ограничениями на поставки оборудования искусственного интеллекта со стороны американского правительства. Согласно новым правилам, компаниям, таким как NVIDIA, AMD и Intel, запрещено продавать определенные чипы искусственного интеллекта в Китае. Этот запрет особенно затронул NVIDIA, и даже видеокарты GeForce RTX 4090 были исключены из китайского рынка из-за их выдающихся вычислительных возможностей.

Перед введением запрета, NVIDIA предоставляла большинство графических процессоров AD102 и видеокарт GeForce RTX 4090 своим партнерам в Китае. Теперь, по сообщениям инсайдера, в Китае создаются специализированные заводы, которые получают поставки этих видеокарт (отправленные до введения запрета). Графические процессоры извлекаются из карт и оборудовываются новыми системами охлаждения для использования в сфере искусственного интеллекта внутри страны.

Хотя эти видеокарты имеют спецификации для игр высокого уровня, их физический дизайн не соответствует требованиям серверной среды. Фабрики в Китае разбирают каждую карту, удаляя массивные кулеры и заменяя их более компактными двухслотовыми системами охлаждения. Новые карты проходят тщательное тестирование и отправляются в китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом.

Этот процесс также привел к появлению на рынках реселлеров множества кулеров и голых печатных плат видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 по низким ценам. Эти компоненты продаются отдельно, поскольку более ценные элементы, такие как графический процессор и память GDDR6X, уже были удалены. Эти печатные платы, возможно, будут полезными для будущих ремонтов видеокарт RTX 4090.

В целом, введение запрета на поставки графических процессоров в Китай привело к созданию альтернативных решений для использования высокопроизводительных видеокарт в сфере искусственного интеллекта в стране.