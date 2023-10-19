В Китае цена на NVIDIA GeForce RTX 4090 поднялась вдвое

Флагманский графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090 столкнулся с резким ростом цен в Китае после введения США жестких ограничений, которые серьезно затронули поставки этого продукта.

Правительство Байдена решило принять строгие санкции в отношении Китая с целью ограничить влияние китайских рынков искусственного интеллекта на мировую ситуацию. Их новая политика нацелена на преграждение поставок чипов искусственного интеллекта в страну, с особым акцентом на графические процессоры. Это поднимает вопрос о влиянии этих ограничений на обычные графические процессоры, которые часто рассматриваются как альтернатива более продвинутым продуктам в области искусственного интеллекта.

На сегодняшний день, результаты этого запрета начинают проявляться, и почти все китайские розничные продавцы существенно подняли цены на флагманные графические процессоры GeForce RTX 4090. Согласно документам ECCN 3A090 и 4A090, опубликованным в США, любой графический процессор или чип с пропускной способностью памяти более 600 ГБ/с или более 4800 TOPS будет ограничен в экспорте в Китай. Сюда входит и NVIDIA GeForce RTX 4090. Несмотря на то, что это решение кажется несмышленным шагом, новая торговая политика уже имеет негативный эффект на предложение, и цена на графические процессоры выросла вдвое.

На основных китайских розничных платформах, NVIDIA GeForce RTX 4090 теперь продается по цене около 26 000 юаней, или 3550 долларов США, что приближается к уровню в 100% выше официальной рекомендованной розничной цены в 12 999 юаней или 1777 долларов США. С учетом вступления в силу новой торговой политики США, запасы таких продуктов могут снизиться до рекордно низкого уровня. Тем не менее, с учетом традиций NVIDIA, мы можем ожидать, что будут представлены более доступные альтернативы, такие как RTX 4070 Ti и RTX 4080, для компенсации этого ограничения.

Более того, с учетом роста цен на GeForce RTX 4090, NVIDIA, возможно, рассмотрит возможность увеличения цен на средние и топовые продукты, такие как RTX 4070 Ti и RTX 4080. Те потребители, которые рассматривали GeForce RTX 4090 как флагманный вариант, могут вынуждены обратить внимание на другие предложения от NVIDIA, и это может привести к "умеренному" росту цен на всю линейку продукции.