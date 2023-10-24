В линейке Galaxy S24 Samsung будет использовать функции существующих чат-ботов

Растущая популярность ChatGPT могла вызвать обеспокоенность или, наоборот, вдохновить компании, такие как Samsung, на разработку собственных версий генеративного искусственного интеллекта и их интеграцию в свои продукты. В качестве прямого конкурента, Google представил Bard, и сейчас Samsung готовится выпустить устройства в серии Galaxy S24, которые, как утверждается, станут самыми интеллектуальными смартфонами в истории.

Инсайдеры, ссылаясь на анонимные источники, сообщают, что Samsung намерен внедрить умные функции, аналогичные тем, что предоставляют чат-боты, вроде ChatGPT и Google Bard, в линейку Galaxy S24. Однако не раскрывается конкретная информация о способах, которыми корейская компания достигнет этой цели. Следующий год может принести значительные улучшения в области чипсетов для Android-смартфонов, предназначенных для семейства Galaxy S24. По информации, доступной на данный момент, Samsung собирается выпустить версии своих флагманских устройств, работающих на базе чипсетов Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400 в начале 2024 года. Оба эти чипсета обещают существенное улучшение характеристик, связанных с искусственным интеллектом.

Компания Samsung обещает, что чипсет Exynos 2400 будет поддерживать создание искусственного интеллекта на основе текста, который можно преобразовать в изображение. Слайды, касающиеся Snapdragon 8 Gen 3, указывают на его мощные возможности в области искусственного интеллекта с 10 миллиардами параметров и более эффективным NPU, который на 98 процентов мощнее и на 40 процентов энергоэффективнее.

Пока нет подробностей о судьбе Bixby от Samsung в отношении топовых смартфонов следующего года, но ранее появлялись слухи о планах компании представить чат-бота, аналогичного ChatGPT, в ближайшем будущем. Мы ожидаем увидеть реализацию такого продукта в ближайшее время, возможно, в линейке Galaxy S24 в следующем году. Напоминаем, что всегда стоит воспринимать слухи с некоторой долей скептицизма, и мы будем следить за обновлениями и предоставим вам актуальную информацию.