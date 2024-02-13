В новых моделях смартфонов Samsung серии Galaxy S24 возникли проблемы с экраном

По информации Android Police, несколько пользователей на Reddit сообщили о странном «зернистом» эффекте на экране Galaxy S24. В одном из сообщений пользователь спросил других, заметили ли они такую зернистость при просмотре контента на темном фоне на S24. Участники опроса отметили, что столкнулись с этой проблемой на моделях S24 Plus, S24 и S24 Ultra.

Один из пользователей рассказал, что столкнулся с этой проблемой, тестируя дисплей S24 в магазине. Другой участник заметил: "Некоторые области на экране становятся более тёмными, чем другие, почти как градиент. Этого не должно быть". В другой теме на Reddit пользователи сообщили о появлении странных горизонтальных полос на экране S24 при низкой яркости, особенно когда на дисплее отображается один цвет.

По словам Ника Сатрича из Android Central, проблемы с зернистостью могут быть вызваны явлением, известным как «мура», когда каждый пиксель неодинаково поддерживает яркость. Мура заметна, когда яркость дисплея S24 ниже 10%, как указали другие пользователи Reddit. Сатрич отметил, что это явление затронуло все субпиксели, особенно красные и синие.

Сейчас считается, что на рынок может поступить партия бракованных панелей дисплея Galaxy S24. Некоторые пользователи уже обратились в службу поддержки Samsung с просьбой о замене дисплея. Android Central обратился к Samsung для комментариев по этим проблемам, но пока не получил ответа. Это не первый случай проблем с экраном Galaxy S24. Ранее пользователи также жаловались на проблему «выцветания цвета», на что Samsung отреагировала, говоря, что профиль оттенка работает должным образом, но они готовы вносить корректировки в ответ на обратную связь пользователей.