В новых партиях RTX 4070 будут видеокарты с устаревшим типом памяти

Одна из причин, по которой мощные графические процессоры NVIDIA так хорошо справляются с высокими разрешениями, несмотря на более узкую шину памяти по сравнению с AMD, заключается в использовании более быстрой памяти GDDR6X и увеличенного кэша. Однако появились новости, что NVIDIA может столкнуться с нехваткой модулей GDDR6X. По информации с канала Board (через benchlife), в августе может начаться дефицит этой памяти.

Память GDDR6X производит компания Micron, но из-за проблем с качеством одной из партий поставки могут быть ограничены. Это может вынудить NVIDIA перейти на более медленную память GDDR6 для некоторых моделей, таких как GeForce RTX 4070. Однако такие изменения потребуют доработок в архитектуре GPU и изменениях в программной части, что может сказаться на производительности, особенно при высоких разрешениях, так как у RTX 4070 192-битная шина памяти.

Проблемы с поставками коснутся не только RTX 4070, но и более мощных моделей, использующих GDDR6X, таких как RTX 4080/Super и RTX 4090. Память GDDR6X является самой быстрой среди доступных сейчас, с эффективной скоростью до 23 Гбит/с на RTX 4080 SUPER. Для сравнения, GDDR6 обычно достигает максимум 18 Гбит/с, что может существенно снизить пропускную способность памяти.

Однако это пока только слухи, и проблемы с поставками могут быть временными. Возможно, NVIDIA не придётся переходить на GDDR6, так как ситуация может стабилизироваться. В этом случае компания, скорее всего, примет меры по регулированию спроса и предложения, и ожидается, что китайский рынок пострадает больше всего.

Кроме того, дефицит RTX 40 может быть связан не только с поставками памяти, но и с растущим спросом на ИИ, на который сейчас делает упор NVIDIA. Также компания ограничивает выпуск текущего поколения перед ожидаемым запуском новых игровых графических процессоров в начале 2025 года. В любом случае, NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060, вероятно, пострадают больше всего. Независимо от того, вызван дефицит проблемами с памятью GDDR6X или спросом на ИИ, это, скорее всего, приведёт к росту цен на видеокарты текущего поколения.