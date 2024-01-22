В новых процессорах Intel объем кэш-памяти достигнет 480 мб!

Intel увеличивает объем кэш-памяти в своих будущих процессорах Granite Rapids Xeon следующего поколения, превосходя тем самым своих конкурентов. В топовых вариантах кэш-память L3 достигает впечатляющих 480 МБ, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями.

Недавнее обновление SDE 9.33.0 (эмулятор разработки программного обеспечения) отражает увеличение кэш-памяти L3 до 480 МБ для процессоров Granite Rapids Xeon. Это улучшение на 50% по сравнению с предыдущими процессорами Emerald Rapids, что свидетельствует о стремлении Intel держаться на шаг впереди своих конкурентов, включая AMD.

В сравнении с процессорами AMD EPYC 9004, которые предоставляют до 384 МБ кэш-памяти третьего уровня, новые процессоры Intel предлагают более внушительные характеристики. Однако AMD также предлагает модели Genoa-X с кэшем L3 объемом 1152 МБ, что является значительным преимуществом по сравнению с текущими предложениями Intel.

Ожидается, что процессоры Granite Rapids Xeon будут конкурировать с чипами AMD EPYC Turin на базе архитектуры ядра Zen 5, ожидаемыми к выпуску в этом году. Предполагается, что эти процессоры AMD предложат еще более внушительные характеристики кэш-памяти и станут доступны в тех же вариантах SKU 3D V-Cache «X», что может уменьшить влияние увеличения кэша в процессорах Intel.