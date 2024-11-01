В первых партиях Realme GT 7 Pro указан процессор Snapdragon 8 Gen 4, но только на коробке

Qualcomm долго не раскрывала название нового чипсета, и многие предполагали, что его назовут Snapdragon 8 Gen 4, как логичное продолжение серии. В конце октября компания из Сан-Диего наконец подтвердила, что официальное имя чипа — Snapdragon 8 Elite. Однако Realme, похоже, не успела внести изменения, поскольку на коробках нового флагмана GT 7 Pro до сих пор указано Snapdragon 8 Gen 4.

Как сообщил представитель Realme изданию Android Authority, на коробках GT 7 Pro сохранилось старое название чипа, потому что Qualcomm объявила финальное имя всего за несколько дней до начала мероприятия Snapdragon Summit, когда GT 7 Pro и его упаковка уже были готовы к выпуску.

На коробках устройств, предназначенных для обозревателей, было напечатано название Snapdragon 8 Gen 4, но в розничных вариантах, которые поступят в продажу, уже будет указано Snapdragon 8 Elite. Realme хотела поскорее отправить образцы новым владельцам и рецензентам, что привело к такому недоразумению. К счастью, Realme сможет легко изменить упаковку для массового производства, но ситуация показала, что компаниям стоит быть аккуратнее с анонсами, чтобы избежать подобных казусов.