В России начали продавать поддельные процессоры AMD — нужно быть внимательным при покупке

Рынок процессоров снова оказался под ударом: в Китае обнаружены подделки AMD Ryzen 7 9800X3D, а в России они уже начали активно появляться на торговых площадках. Эти фальшивки выглядят правдоподобно и способны ввести в заблуждение даже опытных покупателей.

Для мошенников выбор дорогих моделей, таких как Ryzen 7 9800X3D, очевиден — высокая цена чипа оправдывает все риски. Подделки создаются на основе печатных плат от настоящих Ryzen 7000, но зачастую на них отсутствуют процессорные кристаллы. Пространство под крышкой теплораспределителя скрывает фальшь, а сама крышка выполнена с ошибками: количество и расположение конденсаторов не совпадает с оригинальными процессорами AM5, а текстолит часто имеет тёмно-зелёный цвет вместо характерного синеватого оттенка.

Мошенники активно продают поддельные процессоры на платформах вроде «Авито», пользуясь нехваткой оригинальных чипов в России из-за отсутствия официальных поставок. Люди вынуждены покупать процессоры у непроверенных продавцов, что значительно увеличивает риск столкнуться с подделкой.

Схожие случаи уже не редкость: недавно пользователь купил фальшивый Intel Core i9-14900K за 40 тысяч рублей. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно проверять продавцов, обращать внимание на особенности внешнего вида процессора и коды печатной платы. Настоящие AMD Ryzen 7 9800X3D имеют свои отличительные черты, которые помогут не попасть в ловушку мошенников.