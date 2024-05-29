В сеть попал документ Google раскрывающий алгоритмы ранжирования

Только Google знает, какие факторы учитываются в его системе ранжирования поиска. Однако недавно в сеть попал внутренний документ компании, который может пролить свет на этот вопрос. Обычно Google делится рекомендациями и общими деталями, но не раскрывает точные критерии ранжирования, чтобы избежать манипуляций системой. Ситуация с утечкой пока не прокомментирована самой компанией.

Документ был случайно опубликован Google и им поделился Рэнд Фишкин из компании SparkToro, специализирующейся на разработке программного обеспечения. Фишкин, будучи экспертом в области поисковой оптимизации, считает, что документ заслуживает внимания всех, кто работает в этой сфере. Хотя публикация документа, скорее всего, была ошибкой, а не намеренным шагом для раскрытия алгоритмов поиска.

Документ под названием «Хранилище контента API Google» содержит информацию о внутренних API и объясняет, какие факторы и компоненты влияют на результаты поиска. Это своего рода «чит-код» для понимания ранжирования в Google, но его содержание не так просто. Объем документа составляет 2500 страниц, и он включает как устаревшие, так и актуальные компоненты. Из этих утекших данных можно получить общее представление о том, что важно для ранжирования страниц.

Документ был случайно размещен на GitHub 27 марта, но уже 7 мая он был удален. Тем не менее, сторонняя служба успела индексировать его, и копия все еще доступна. Информация в документе может быть полезна для специалистов по SEO и цифровому маркетингу, однако не указывает, какие факторы имеют наибольшее значение. Все элементы могут быть важны или, наоборот, не иметь значения, так как приоритеты не раскрыты.

Некоторые специалисты SEO утверждают, что утверждения Google противоречат данным из документа, например, в вопросе авторитета домена и его влияния на результаты поиска. Несмотря на утечку, Google пока не выпустил официальное заявление. В марте компания выпустила большое обновление поиска, которое придает приоритет «полезному» контенту. Алгоритмы теперь оценивают, была ли страница создана для людей или для поисковой системы.