В сети появились материал о Samsung Galaxy A25 5G - очень достойный бюджетный смартфон

Крупный инсайдер недавно поделился информацией о рекламных материалах для недорого смартфона Samsung Galaxy A25 5G. Аппарат позиционируется как модель среднего класса, оборудованная 6,5-дюймовым дисплеем FHD+ Super AMOLED Infinity-U с разрешением 1080*2340 и частотой обновления 120 Гц.

Процессор представлен восьмиядерным чипом Exynos 1280, включая два ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц и шесть ядер с тактовой частотой 2,0 ГГц. Также он оборудован графическим процессором Mali-G68, созданным по 5-нм техпроцессу Samsung. Относительно конфигурации хранилища устройство предоставляет два варианта памяти: 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения с помощью карты MicroSD до 1 ТБ.

Что касается камеры, на задней панели корпуса расположены 50-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик с диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельный макросенсор, а на передней панели - 13-мегапиксельная селфи-камера.

Телефон будет оборудован боковым датчиком отпечатков пальцев и, предположительно, будет получать обновления операционной системы в течение четырех лет и обновления безопасности в течение пяти лет. Размеры устройства составляют 161 x 76,5 x 8,3 мм, вес - 197 г. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а также поддерживается зарядка мощностью 25 Вт.