В следующем году AMD сделает ставку на работу с ИИ

В ближайшие годы AMD ожидают большие перемены в сегменте искусственного интеллекта. По крайне мере так считает известный аналитик Минг-Чи Куо предсказал быстрый рост будущих доходов компании. Сравнивая AMD с NVIDIA, AMD признается в доминировании NVIDIA в области искусственного интеллекта. Это связано с ранними усилиями NVIDIA и их выдающимися программными ресурсами. Несмотря на это, прогнозируется, что AMD вернется в игру уже в 2024 году.

Минг-Чи Куо указывает, что поставки чипов искусственного интеллекта AMD значительно возрастут в 2024 году. Но, по сравнению с NVIDIA, AMD останется пока в тени, ведь их доля поставок будет всего около 10% от объемов NVIDIA. На данный момент NVIDIA является лидером в индустрии искусственного интеллекта, и AMD, чтобы догнать их, должна вложить значительные усилия и время.

Для поддержки своего продвижения в сегменте искусственного интеллекта, AMD намерена приобрести стартапы, такие как Nod.ai, чтобы усилить свои разработки в области программных ресурсов искусственного интеллекта.

Куо делает следующие прогнозы на 2024-2025 годы:

Поставки чипов искусственного интеллекта AMD в 2024 году составят около 10% от объемов NVIDIA, причем Microsoft будет основным покупателем AMD, с более чем 50% заказов, за которыми следует Amazon.

Ключевым рынком для AMD в области искусственного интеллекта являются поставщики облачных вычислений (CSP), благодаря своим выдающимся программным возможностям.

Ожидается, что в 2025 году CSP по-прежнему будут главными клиентами AMD, и если сотрудничество с Microsoft увенчается успехом и приведет к заказам от Meta и Google, доля поставок чипов искусственного интеллекта AMD может вырасти до 30% от объемов NVIDIA (на базе CoWoS).

AMD сосредотачивает свои усилия на разработке следующего поколения технологий и чипов, таких как ускорители Instinct MI300 и MI400, чтобы укрепить свое присутствие в сегменте искусственного интеллекта. Успех AMD в этой области зависит от того, как компания управляет своими программными ресурсами и привлекает клиентов. AMD уже достигла значительных успехов в других сегментах рынка, и их возможности в сфере искусственного интеллекта представляют значительный потенциал для роста.