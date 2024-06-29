В Snapdragon 8 Gen 4 появится аналог DLSS и генерации кадров

Технология генерации кадров появилась сначала на графических процессорах серии NVIDIA RTX 4000, а вскоре после этого AMD представила свою версию. Теперь ожидается, что эта технология будет поддерживаться и мобильными чипсетами, начиная с Snapdragon 8 Gen 4, и аналитики утверждают, что графический процессор Adreno 830 будет оснащён функцией интерполяции кадров. Если слухи подтвердятся, это выведет будущий SoC на новый уровень по сравнению с конкурентами, возможно, превосходя даже Apple A18 и A18 Pro.

Согласно слухам, флагманские устройства на базе Snapdragon 8 Gen 4 будут иметь высокую цену, но Digital Chat Station указывает ещё одну причину, почему эта цена может быть оправданной. В своём последнем посте на Weibo информатор утверждает, что графический процессор Adreno 830 будет поддерживать технологию интерполяции кадров, что по сути означает генерацию дополнительных кадров для повышения производительности игр. Эта функция создаёт впечатление более высокой частоты кадров, добавляя искусственные кадры.

Однако реализация Frame Generation в играх имеет свои недостатки, включая увеличенную задержку ввода и визуальные артефакты, которые могут испортить впечатление. Тем не менее, на ПК-версии Ghost of Tsushima можно использовать масштабирование DLSS от NVIDIA и функцию FSR 3 Frame Generation от AMD одновременно, не сталкиваясь с критической задержкой ввода, что внушает надежду на положительные результаты при должных усилиях разработчиков.

Информатор также отмечает, что технология Frame Generation будет поддерживаться на Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3, что позволит пользователям текущего поколения флагманов испытать более высокую игровую производительность. Хотя поддержка интерполяции кадров для Snapdragon 8 Gen 4 является отличной новостью, если она окажется правдой, важно, чтобы на платформе Google Android были доступны AAA-игры, чтобы в полной мере насладиться высокой частотой кадров.

Пока что такие игры доступны только на iOS и iPadOS, что означает, что Google и производители чипсетов, такие как Qualcomm, должны убедить разработчиков адаптировать свои игры для нескольких платформ. Будем надеяться, что в будущем мы сможем наслаждаться этими играми на Android и iOS.