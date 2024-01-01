Версия OnePlus 12 с 24Гб оперативной памяти будет доступна только в Китае

Интерес и возбуждение вокруг предстоящего выпуска OnePlus 12 находится на пике, и за это есть веские причины. Долгое время я не проявлял искреннего интереса к новым телефонам компании, но менее чем через месяц на руках появятся не одно, а сразу два новых устройства.

OnePlus 12, представленный в Китае ранее в этом году, поражает воображение своими впечатляющими характеристиками, и ожидается, что международная версия получит аналогичные характеристики с некоторыми изменениями в программном обеспечении. Тем не менее, согласно последней информации, международные версии могут не предоставить столь же внушительный объем оперативной памяти, как и китайская версия.

Оригинальная версия OnePlus 12, доступная в Китае, может похвастаться максимальным объемом оперативной памяти в 24 ГБ, что представляет собой значительное количество для смартфона. Учитывая, что большинство функций искусственного интеллекта требуют большого объема оперативной памяти, такое решение кажется вполне обоснованным. Теперь поступила информация, что международная версия, включая индийский рынок, будет предлагать максимальный объем ОЗУ в 16 ГБ, что все равно является весьма приличным показателем. Однако, если вас интересует максимальный объем оперативной памяти, вам, возможно, придется обратить внимание на китайскую версию.

Решение сократить объем оперативной памяти не вызывает серьезных беспокойств. Компания OnePlus заслуженно считается экспертом в своей области, и на мировом рынке смартфонов не так уж много устройств с 24 ГБ оперативной памяти. Надежность и скорость OxygenOS всегда были высоко оценены, и мы можем быть уверены, что OnePlus 12 на мировом рынке будет работать на высоком уровне. Единственное, что вызывает определенные опасения, - это влияние снижения объема оперативной памяти на работу искусственного интеллекта на устройстве, но, поскольку компания не предоставила подробной информации, мы не можем быть уверены, как это скажется на функциональности и что ожидать в будущем.

OnePlus 12 и 12R выйдут на мировой рынок 23 января, поэтому теперь — отличное время для тщательного изучения всех доступных вариантов на рынке и принятия взвешенного решения. В ближайшем будущем мы представим полный обзор всех новых устройств, выпущенных в следующем месяце, поэтому следите за нашими обновлениями.