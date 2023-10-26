Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER замечена с графическим процессором AD103

В репозитории идентификаторов PCI были обнаружены новые записи, которые наводят на предположение о существовании графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Один из пользователей, занимающихся базой данных графических процессоров на TechpowerUp с никнеймом T4CFantasy, добавил эти новые идентификаторы. Однако, несмотря на появление идентификатора устройства "2703", связанного с GeForce RTX 4080 SUPER, нельзя с уверенностью утверждать, что это подтверждение существования этой модели. Также стоит отметить, что рядом с этим идентификатором находится идентификатор "2704", связанный с GeForce RTX 4080. Это может указывать на пересмотр, обновление или новую версию видеокарты.

Интересно, что недавние слухи поднимали вопрос о том, что NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER может использовать комбинацию графических процессоров AD102/AD103, в зависимости от поставки. Однако пока нет достаточных данных, чтобы подтвердить это. Также говорили, что карта может иметь до 20 ГБ памяти GDDR6X через 320-битный интерфейс шины, но учитывая, что графические процессоры AD103 обычно работают с 256-битными интерфейсами шины, это представляется маловероятным.

Следует отметить, что название "GeForce RTX 40 SUPER" используется в настоящее время, но оно может измениться до официального выпуска, так как NVIDIA часто вносит изменения перед выпуском графического процессора. Мы все еще находились на ранних этапах утечек информации о серии RTX 40 SUPER, и многое может измениться к моменту ее выпуска. Важно также отметить, что NVIDIA работает над обновлением текущей серии GeForce RTX 40, которое, возможно, будет представлено в начале 2024 года. Компания также планирует выпустить новую версию GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти в 2024 году.