Видеокарты AMD Radeon RX 6750 GRE продаются в Китае ниже рекомендованной цены

Графический процессор AMD Radeon RX 6750 GRE пользуется повышенным спросом на китайском рынке благодаря "строгим" мерам контроля цен, предпринятым Team Red для обеспечения сбалансированных поставок.

Несмотря на использование более старой архитектуры, Radeon RX 6750 GRE стал предпочтительным выбором для бюджетных и обычных геймеров в Китае, достигнув значительных успехов в продажах. Этот графический процессор, представленный как эксклюзивная модель для китайского рынка, обеспечивает феноменальное соотношение цены и производительности, что делает его востребованным товаром в регионе. AMD направила инструкции по ценообразованию партнерам AIB из-за неожиданного, но благоприятного спроса на Radeon RX 6750 GRE.

Оснащенный 10 ГБ или 12 ГБ памяти, Radeon RX 6750 GRE выпускается в двух вариантах с схожими характеристиками. Модель с 12 ГБ памяти имеет 40 вычислительных блоков, 40 ускорителей RT, 2560 ядер, базовую тактовую частоту 2439 МГц, тактовую частоту в режиме Boost 2581 МГц и TBP 230 Вт. Модель с 10 ГБ немного уступает по характеристикам, включая цену.

Рекомендованная цена AMD для Radeon RX 6750 GRE составляет 2219 юаней (примерно 27 500 рублей) за 10-гигабайтную версию и 2379 юаней (29 500 рублей) за 12-гигабайтную. Однако рыночная цена последней снизилась до 2239 юаней (примерно 27 800 рублей), что делает эту версию отличной покупкой, с учетом её характеристик и ценовой конкуренции. Прогнозируется, что цены могут стабилизироваться, но останутся ниже рекомендованных.

Radeon RX 6750 GRE превосходит новый GeForce RTX 4060 Ti по цене и объему памяти, не критично уступая в производительности, а отсутствие конкурентных предложений от NVIDIA в этом ценовом сегменте укрепляет его привлекательность. Успех этой модели также повлиял на решение AMD не выпускать на китайских рынках свой новый бюджетный графический процессор RDNA 3, Radeon RX 7600 XT.