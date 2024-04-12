Видеокарты Intel Arc Battlemage Xe2 появятся к концу 2024 года

Ожидается, что компания Intel выпустит графические процессоры следующего поколения Arc Battlemage «Xe2» к концу 2024 года, в период ближе к Черной пятнице, согласно сообщению портала Computerbase.

Хотя Intel не представила официальных сведений о дате или времени выпуска следующей линейки графических процессоров Arc, основанных на архитектуре графического процессора Battlemage «Xe2», слухи об этой линейке следующего поколения стали ходить во время Embedded World 2024. По мнению некоторых участников и посетителей выставки, Intel планирует представить свою новую линейку к концу 2024 года, но до Черной пятницы того же года. Учитывая, что Черная пятница 2024 приходится на 29 ноября, мы можем ожидать каких-то анонсов или презентаций в ноябре, а затем розничный запуск в последующие месяцы.

Если это подтвердится, то выпуск графических процессоров Intel Arc B-Series Battlemage «Xe2» произойдет почти через два года после выхода Arc A770 в конце октября, поэтому ноябрьский выпуск кажется логичным.

Что касается доступной информации о дискретных графических процессорах Intel Arc Battlemage «Xe2», на данный момент подтверждены два SKU: BMG-10 и BMG-21. Первый представляет собой более высококлассный вариант, второй - средний класс. Оба этих чипа будут включены в линейку Xe2-HPG, представляющую семейство дискретных графических процессоров, но также есть и Xe2-LPG, в котором будет использован iGPU Xe2-LPG с архитектурой Battlemage. Ожидается, что эти чипы будут представлены позднее в текущем году.

Ранее сообщалось о предполагаемых характеристиках игровых графических процессоров Battlemage «Xe2», включая:

Подсистему памяти следующего поколения и сжатие.

Улучшенную трассировку лучей.

Улучшения в микроархитектуре.

Технологию рендеринга следующего поколения на базе машинного обучения.

Новейшие функции DeepLink.

Ориентацию на производительность/игры для энтузиастов.

Также ожидается, что графические процессоры Intel Battlemage Xe2 будут поддерживать собственную технологию генерации кадров XeSS, использующую технику экстраполяции кадров, в отличие от интерполяции, применяемой алгоритмами NVIDIA DLSS и AMD FSR. Вице-президент Intel Том Петерсен ранее анонсировал интересные новые технологии и архитектурные улучшения для Battlemage.

Недавно графические процессоры Intel Battlemage Xe2 начали появляться в базах данных тестов, а варианты ES также были замечены в отчетах о поставках, что указывает на готовность Intel к выпуску во второй половине 2024 года. Возможно, мы увидим первые тизеры Battlemage на Computex 2024, который уже не за горами.