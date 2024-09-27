Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 покажут на выставке CES 2025

Вчера появились первые данные о будущих топовых видеокартах из линейки RTX 50 "Blackwell" — GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Эти новинки станут главными продуктами для геймеров, когда выйдут на рынок. По слухам, появление карт можно ожидать на выставке CES 2025, что совпадает с предыдущими утечками и прогнозами, включая информацию от инсайдера Kopite7kimi. Кроме того, планируется китайская версия RTX 5090 — RTX 5090D.

Выход новой линейки видеокарт, скорее всего, будет приурочен к китайскому Новому году, который приходится на 29 января. Также на CES 2025 должны показать мобильные версии RTX 50 «Laptop», что особенно интересно для производителей ПК, готовящих новые модели на базе чипов AMD и Intel для геймеров и энтузиастов.

Разработка дизайна карт уже завершена, и осталось только дождаться, пока они будут готовы для розничных продаж. Это объясняет возможный релиз на CES 2025. Как и с предыдущим поколением, сначала выйдут старшие модели, как это было с RTX 4090, которая появилась в магазинах первой, а за ней последовала RTX 4080.

Сообщается, что NVIDIA уже планирует прекратить производство RTX 4090 и RTX 4090D, чтобы освободить место для новых флагманов. Что касается самих RTX 50, они получат полностью новый дизайн: переработанную печатную плату, охлаждение и питание. RTX 5090, как ожидается, будет построена на трех отдельных платах, каждая из которых отвечает за разные компоненты. Основная плата будет содержать 16 модулей памяти GDDR7 с общей емкостью 32 ГБ и пропускной способностью до 2,0 ТБ/с, что станет одним из главных преимуществ этих карт. Также есть информация о новом дизайне Founders Edition, который станет более компактным и будет занимать два слота, что может быть применимо как для RTX 5090, так и для RTX 5080. Внешний вид карт заметно изменится по сравнению с RTX 30 и RTX 40.

По поводу питания: ходили слухи, что RTX 5090 получит два разъема 12 В-2x6, но этого не будет. Для большинства моделей, включая Founders Edition, будет использоваться один разъем, хотя энтузиастские версии для экстремального разгона могут комплектоваться двумя 16-контактными разъемами, как это было с некоторыми картами RTX 4090. Энергопотребление новых видеокарт, судя по всему, будет ниже, чем у предшественников. Например, у RTX 4090 был показатель TBP в 450 Вт, но в реальных условиях она потребляла меньше энергии, чем RTX 3090 Ti и RTX 3090.

Наряду с запуском линейки RTX 50 NVIDIA планирует добавить новые функции в свои видеокарты. Ожидается, что они будут поддерживать PCIe 5.0, предлагая в два раза большую пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0, что будет особенно полезно для материнских плат Intel и AMD нового поколения. Хотя текущие видеокарты еще не полностью используют весь потенциал PCIe 4.0, дополнительные возможности могут быть полезны для задач с высоким использованием ИИ.

Кроме того, серия RTX 50 будет поддерживать DisplayPort 2.1a (UHBR20), что позволит работать с дисплеями разрешением до 16K при 60 Гц и 10-битной глубиной цвета, а также обеспечит сверхвысокую частоту обновления на меньших разрешениях. С выходом RTX 50 NVIDIA вновь подтолкнет границы возможностей в мире компьютерных игр, предлагая решения как для энтузиастов, так и для пользователей с бюджетом поменьше.