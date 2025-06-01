Vivo готовит двойной удар: X200 FE и X Fold5 представят 10 июля

сегодня в 00:29

Два флагмана выйдут одновременно — складной смартфон и мощный компакт. Инсайдеры раскрыли подробные характеристики новинок.

X200 FE — компактный флагман

Согласно утечкам, X200 FE получит 6,31-дюймовый плоский OLED-экран с частотой 120 Гц и сканером отпечатков в дисплее. За производительность будет отвечать топовый чипсет Dimensity 9300+ или 9400e.

Основная камера 50 МП (Sony IMX921) дополнена телеобъективом с 3x зумом (IMX882) и сверхширокоугольником 8 МП. Для селфи — 50 МП фронталка. Защита IP68/IP69, аккумулятор 6500 мАч с 90-ваттной зарядкой и вес около 200 грамм делают его идеальным компактным флагманом.

X Fold5 — складной монстр

Флагманский складник порадует 8,03-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K+ и 6,53-дюймовым внешним дисплеем. Начинка — Snapdragon 8 Gen 3 с 16 ГБ RAM.

Тройная камера 50 МП (IMX921 + сверхширокий + 3x зум) и две 32 МП фронталки. Аккумулятор 6000 мАч с 90 Вт проводной и 30 Вт беспроводной зарядкой. Толщина всего 4,3 мм в разложенном состоянии — рекорд для складных.

Обе новинки выйдут 10 июля, но пока только в Индии. Судя по характеристикам, vivo готовит серьезных конкурентов Samsung и Xiaomi.